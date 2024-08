Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Vormittag stärker

Kurs der Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 5,58 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 5,58 EUR nach oben. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 5,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 5,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 116.119 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,80 EUR an. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 36,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 5,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,44 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,236 EUR. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 6,86 EUR.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,74 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 10,01 Mrd. EUR gegenüber 9,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 04.11.2025.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,877 EUR je Aktie.

