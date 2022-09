Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Mittag freundlich

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 12:22 Uhr 1,8 Prozent. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,27 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,14 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.783.285 Lufthansa-Aktien.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 7,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,69 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 18,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,53 EUR aus.

Am 04.08.2022 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,90 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 163,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.462,00 EUR im Vergleich zu 3.211,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 02.11.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,189 EUR in den Büchern stehen haben wird.

