Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteidigt am Vormittag Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 5,90 EUR.

Die Lufthansa-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,90 EUR. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 5,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 268.888 Lufthansa-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,58 EUR) erklomm das Papier am 04.07.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 38,43 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 13.06.2024 Kursverluste bis auf 5,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,98 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,284 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,21 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 30.04.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,61 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je Lufthansa-Aktie.

