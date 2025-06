Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagnachmittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 6,85 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 2,3 Prozent auf 6,85 EUR. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,96 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 3.469.860 Stück.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 8,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 19,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,38 EUR am 06.08.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 27,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,293 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,72 EUR.

Lufthansa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,74 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -0,61 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8,13 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 7,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,02 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

