Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich Lufthansa

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 6,86 EUR.

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,0 Prozent auf 6,86 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bisher bei 6,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,96 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.190.743 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 18,92 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Abschläge von 21,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,293 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,72 EUR aus.

Am 29.04.2025 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,74 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -0,61 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,13 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 7,39 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Aktie aus.

