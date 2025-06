Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Mittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 6,95 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 6,95 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,97 EUR. Bei 6,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.899.007 Lufthansa-Aktien.

Bei 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,38 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 29,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,293 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,72 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 29.04.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,61 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 8,13 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 7,39 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Lufthansa am 31.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

