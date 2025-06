Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Lufthansa befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,7 Prozent auf 6,74 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,7 Prozent auf 6,74 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 6,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.390.757 Lufthansa-Aktien.

Bei 8,16 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,03 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 20,14 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,287 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,72 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 29.04.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,74 EUR gegenüber -0,61 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,39 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,13 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Lufthansa am 31.07.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie dennoch verlustreich: Lufthansa mit höchster Pünktlichkeitsquote seit einem Jahrzehnt

MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor einem Jahr eingefahren

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern