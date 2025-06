Lufthansa Aktie News: Lufthansa verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Blick auf Lufthansa-Kurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,0 Prozent auf 6,86 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 6,86 EUR. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,66 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,74 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.740.382 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 18,88 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,56 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,287 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,72 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Am 29.04.2025 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,74 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,61 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,13 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 7,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Lufthansa am 31.07.2025 präsentieren. Lufthansa dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

