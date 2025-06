Lufthansa Aktie News: Lufthansa wird am Vormittag ausgebremst

Lufthansa im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 6,93 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 6,93 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 6,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 223.070 Lufthansa-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR. 17,78 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 28,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,293 EUR je Lufthansa-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 6,72 EUR.

Am 29.04.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,74 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 8,13 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Lufthansa-Aktie.

