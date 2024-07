Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 5,78 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 5,78 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 5,79 EUR. Bei 5,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.739.471 Lufthansa-Aktien.

Am 02.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,25 EUR an. Gewinne von 60,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.07.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,57 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 3,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,257 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,69 EUR an.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,34 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,05 EUR fest.

