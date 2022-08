Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag tiefer

Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 6,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 6,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,73 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.071.255 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 7,92 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,66 Prozent. Am 26.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,98 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,53 EUR.

Am 04.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von -0,90 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.462,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 163,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.211,00 EUR in den Büchern standen.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 02.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,128 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

