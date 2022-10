Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Mittag

Um 12:22 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 6,55 EUR. Bei 6,58 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 6,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.577.955 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 17,27 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,24 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,04 Prozent.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 6,53 EUR.

Lufthansa ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 163,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.462,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.211,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 27.10.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 02.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,218 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

