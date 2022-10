Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittag seitwärts

Bei der Lufthansa-Aktie ließ sich um 12:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 6,58 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,75 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,50 EUR ein. Bei 6,73 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 3.975.150 Aktien.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,88 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,53 EUR.

Am 04.08.2022 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,90 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 8.462,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 3.211,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 27.10.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 02.11.2023.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,228 EUR je Aktie.

