Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Freitagnachmittag zu

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 7,29 EUR. Die Lufthansa-Aktie legte bis auf 7,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 7,29 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.855.582 Stück gehandelt.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 7,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.11.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,24 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 39,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,63 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 27.10.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.068,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 93,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.207,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 03.03.2023 erwartet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 14.03.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,363 EUR in den Büchern stehen haben wird.

