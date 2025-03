Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 7,69 EUR nach.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 7,69 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 7,69 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,73 EUR. Bisher wurden heute 1.395.570 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR an. 6,06 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,02 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Lufthansa seine Aktionäre 2023 mit 0,300 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,244 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 7,24 EUR angegeben.

Lufthansa gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,44 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,76 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 05.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Lufthansa-Aktie.

