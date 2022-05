Lufthansa Aktie News: Lufthansa verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Die Lufthansa-Aktie notierte um 19.05.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 6,83 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,77 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,79 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 193.416 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2021 bei 8,03 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 14,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 30,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,90 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 5.363,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 109,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 2.560,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 04.08.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 01.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,585 EUR je Lufthansa-Aktie.

