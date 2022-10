Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Um 04:22 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 6,77 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,72 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.405.432 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 7,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 14,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.11.2021 gab der Anteilsschein bis auf 5,24 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 29,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,53 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 04.08.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,90 EUR erwirtschaftet worden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.462,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 163,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.211,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet. Schätzungsweise am 02.11.2023 dürfte Lufthansa die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,228 EUR je Aktie belaufen.

