Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Montagvormittag

Die Aktie von Lufthansa zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 5,82 EUR zu.

Das Papier von Lufthansa konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 5,82 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 5,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 252.327 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2024 markierte das Papier bei 8,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 38,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 5,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 7,46 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,237 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,25 EUR.

Am 25.10.2024 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,92 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 26.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,869 EUR je Lufthansa-Aktie.

