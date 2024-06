Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag in Rot

Notierung im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,0 Prozent auf 5,82 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,0 Prozent auf 5,82 EUR ab. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,82 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.194.624 Lufthansa-Aktien.

Bei 9,58 EUR erreichte der Titel am 04.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 39,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,76 EUR. Dieser Wert wurde am 20.06.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,280 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,21 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 30.04.2024 vor. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,39 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,39 Mrd. EUR – ein Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 7,02 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je Lufthansa-Aktie.

