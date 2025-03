Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Vormittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 7,45 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 7,45 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,41 EUR. Bei 7,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 334.950 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 27,77 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,244 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,24 EUR.

Lufthansa ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent auf 9,44 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 05.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Aktie aus.

