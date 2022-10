Lufthansa Aktie News: Lufthansa fällt am Mittag

Um 12:22 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 6,58 EUR. Bei 6,48 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 866.975 Lufthansa-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,92 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,53 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 04.08.2022 vor. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,90 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 8.462,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.211,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 02.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,228 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa- und Fraport-Aktien niedriger: Lufthansa-Chef Spohr rechnet mit schwierigem Sommer 2023 - Lufthansa und Fraport gründen Gemeinschaftsunternehmen

Lufthansa-Aktie in Grün: Verhandlungen sollen nach Eurowings-Pilotenstreik weitergehen - Lufthansa Technik versorgt Condor mit Ersatzteilen

Lufthansa erhöht die Prognose für 2022 - Eurowings streicht erneut Flüge - Lufthansa-Aktie im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images