Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagvormittag im Minus

Die Lufthansa-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 7,29 EUR abwärts. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 7,27 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,33 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 103.970 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 7,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,94 Prozent hinzugewinnen. Am 26.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 39,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,63 EUR.

Am 27.10.2022 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 93,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.068,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.207,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 14.03.2024.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,363 EUR je Aktie.

