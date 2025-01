Notierung im Blick

Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

22.01.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 5,97 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 5,97 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 5,99 EUR. Bei 5,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 2.478.545 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2024 bei 8,04 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 25,75 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 5,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,238 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,25 EUR an. Am 25.10.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,92 EUR, nach 1,00 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 10,28 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum. Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 26.02.2026. Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2024 0,871 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter XETRA-Handel MDAX am Nachmittag in der Verlustzone Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX verbucht Verluste

