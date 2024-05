Lufthansa Aktie News: Lufthansa verzeichnet am Mittwochmittag Verluste

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 6,40 EUR.

Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,1 Prozent auf 6,40 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 6,39 EUR. Bei 6,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.749.667 Aktien.

Am 24.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,69 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.04.2024 bei 6,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 1,59 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,278 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 8,23 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 30.04.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 7,02 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Lufthansa am 31.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,25 EUR fest.

