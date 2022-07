Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Freitagmittag

Um 22.07.2022 12:22:00 Uhr wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 6,03 EUR nach oben. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,07 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.125.155 Lufthansa-Aktien.

Bei 7,92 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 23,88 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2021 (5,24 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,06 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,47 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 05.05.2022 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,49 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 5.363,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.560,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 0,023 EUR im Jahr 2022 aus.

