Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagvormittag tiefer

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 7,43 EUR. Die Lufthansa-Aktie sank bis auf 7,41 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,48 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 364.678 Aktien.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 7,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,24 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Mit Abgaben von 41,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,63 EUR.

Am 27.10.2022 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10.068,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 93,36 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 03.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 14.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,383 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

