Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 6,43 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 4,3 Prozent im Plus bei 6,43 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,49 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,29 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.850.052 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 19,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,293 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,83 EUR.

Am 06.03.2025 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,06 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 9,44 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 8,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

