Lufthansa Aktie News: Lufthansa springt am Dienstagvormittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,1 Prozent auf 7,20 EUR.

Das Papier von Lufthansa konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,1 Prozent auf 7,20 EUR. Bei 7,23 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.810.137 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 11,79 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 33,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,293 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,72 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,61 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,94 Prozent auf 8,13 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,03 EUR je Aktie.

