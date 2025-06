Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag billiger

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 6,77 EUR.

Die Lufthansa-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 6,77 EUR. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,68 EUR ab. Bei 6,69 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.295.283 Lufthansa-Aktien.

Bei 8,16 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,53 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 5,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Lufthansa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,293 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,72 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 29.04.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,74 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa -0,61 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 8,13 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,03 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

