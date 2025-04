Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Vormittag fester

Lufthansa im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 6,32 EUR.

Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 6,32 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,36 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,29 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 485.339 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,16 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 22,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 14,78 Prozent Luft nach unten.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,293 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,83 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 06.03.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 9,44 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 29.04.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 05.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Lufthansa.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

