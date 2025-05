Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Lufthansa

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 6,69 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 6,69 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,69 EUR zu. Bei 6,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 63.962 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Bei 8,16 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Kursplus von 22,01 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,50 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,286 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lufthansa 0,300 EUR aus. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 6,72 EUR.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,74 EUR gegenüber -0,61 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,94 Prozent auf 8,13 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,03 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

