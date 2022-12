Lufthansa Aktie News: Lufthansa behauptet sich am Freitagvormittag

Die Lufthansa-Aktie wies um 09:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 8,11 EUR. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 8,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 8,09 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 73.393 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,86 EUR.

Am 27.10.2022 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,15 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 10.068,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 5.207,00 EUR umgesetzt.

Am 03.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 14.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,527 EUR je Lufthansa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie: Lufthansa beharrt auf Plänen zu langfristigen Boni

Lufthansa-Aktie profitiert: Italien gibt grünes Licht für ITA-Verkauf - Lufthansa gilt als Favorit

Lufthansa-Aktie in Grün: ITA-Verkauf steht offenbar unmittelbar bevor - Lufthansa Favorit für Einstieg

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Kvini / Shutterstock.com