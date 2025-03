Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 7,38 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 7,38 EUR ab. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,38 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,52 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.040.672 Lufthansa-Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 8,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 5,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 37,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,244 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,24 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 06.03.2025 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 9,44 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Lufthansa am 29.04.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 05.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

