Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 6,36 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 6,36 EUR. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,32 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 6,39 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.900.517 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,16 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,26 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 18,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,293 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,83 EUR.

Am 06.03.2025 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 9,44 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 8,76 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 29.04.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

