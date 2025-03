Lufthansa Aktie News: Lufthansa reagiert am Vormittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 7,38 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 7,38 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 7,41 EUR. Mit einem Wert von 7,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 83.320 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,244 EUR je Lufthansa-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,24 EUR für die Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 9,44 Mrd. EUR gegenüber 8,76 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 05.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Lufthansa.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie tiefer: Urteil gegen Lufthansa - Einschränkungen bei CO2-bezogener Werbung

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels im Minus

MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lufthansa von vor einem Jahr abgeworfen