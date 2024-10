Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Vormittag tiefer

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 6,72 EUR.

Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:04 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 6,72 EUR. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 6,71 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,71 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 37.533 Lufthansa-Aktien.

Am 06.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,59 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 27,71 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,38 EUR ab. Mit Abgaben von 19,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,234 EUR. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 7,36 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 31.07.2024 vor. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,74 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 10,01 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Lufthansa am 29.10.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 30.10.2025 dürfte Lufthansa die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,879 EUR je Aktie.

