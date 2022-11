Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Vormittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,1 Prozent auf 7,54 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,58 EUR. Bei 7,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 162.086 Lufthansa-Aktien.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,92 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,76 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 43,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 6,63 EUR.

Lufthansa ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,15 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.068,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 93,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 5.207,00 EUR eingefahren.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2022 wird am 03.03.2023 erwartet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 14.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,383 EUR je Lufthansa-Aktie.

