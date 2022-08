Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 09:22 Uhr 0,4 Prozent. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,02 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 6,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 90.515 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,92 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 14,74 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,53 EUR.

Am 04.08.2022 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,90 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.462,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 163,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 3.211,00 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 27.10.2022 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 02.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,132 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

