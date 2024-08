Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lufthansa. Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 5,69 EUR abwärts.

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 5,69 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Lufthansa-Aktie bei 5,66 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,71 EUR. Zuletzt wechselten 642.138 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 8,59 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 50,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 5,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 5,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,236 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,86 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,74 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,01 Mrd. EUR im Vergleich zu 9,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,877 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

