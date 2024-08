Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 5,69 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Lufthansa-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 5,69 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 5,71 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 5,69 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,71 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 64.305 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 8,59 EUR erreichte der Titel am 06.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 50,83 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,236 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,86 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,74 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 10,01 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 0,877 EUR je Aktie aus.

