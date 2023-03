Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag im Plus

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 9,61 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lufthansa-Aktie bisher bei 9,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 106.965 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 11,16 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Bei 5,31 EUR fiel das Papier am 01.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 80,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,12 EUR.

Lufthansa ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,68 EUR gegenüber -0,15 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 10.068,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.207,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Lufthansa am 03.05.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 25.04.2024.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,08 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com