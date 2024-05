Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 6,49 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,50 EUR. Bei 6,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 113.669 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 9,65 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 48,74 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.04.2024 bei 6,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,84 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,278 EUR. Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 8,23 EUR.

Lufthansa ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,61 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 7,02 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,25 EUR je Aktie belaufen.

