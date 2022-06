Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 28.06.2022 16:22:00 Uhr 1,8 Prozent auf 6,09 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 3.074.479 Stück.

Am 17.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 23,10 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2021 (5,24 EUR). Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 16,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,58 EUR angegeben.

Am 05.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,49 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,25 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 5.363,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 2.560,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Lufthansa am 04.08.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 01.08.2023.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,534 EUR je Aktie.

