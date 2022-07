Lufthansa Aktie News: Lufthansa verteidigt Stellung am Nachmittag

Die Lufthansa-Aktie bewegte sich um 28.07.2022 16:22:00 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 6,06 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 6,10 EUR. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,04 EUR ab. Bei 6,09 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.264.030 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 23,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 26.11.2021 Kursverluste bis auf 5,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 15,65 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,47 EUR.

Am 05.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,49 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,25 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 109,49 Prozent auf 5.363,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.560,00 EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 04.08.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 01.08.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,023 EUR in den Büchern stehen haben wird.

