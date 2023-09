Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagnachmittag leichter

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 7,43 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 7,43 EUR ab. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,36 EUR nach. Bei 7,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 3.831.565 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 26,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,61 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 03.08.2023. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.389,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.462,00 EUR in den Büchern standen.

Am 02.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Lufthansa rechnen Experten am 29.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,48 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

