Lufthansa Aktie News: Lufthansa verliert am Vormittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 7,58 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 7,58 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 7,57 EUR. Bei 7,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 378.222 Lufthansa-Aktien.

Bei einem Wert von 11,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (5,48 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 38,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,61 EUR.

Lufthansa gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9.389,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.462,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Lufthansa.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,48 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Hot Stocks heute: Lufthansa und Höreraktie tonies im Check

Börse Frankfurt: MDAX fällt letztendlich

MDAX aktuell: Börsianer lassen MDAX am Nachmittag steigen