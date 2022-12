Lufthansa Aktie News: Lufthansa verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Um 04:22 Uhr rutschte die Lufthansa-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 8,11 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 8,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.111.726 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 8,25 EUR markierte der Titel am 28.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 1,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,25 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 54,48 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,86 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 27.10.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,15 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10.068,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 93,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.03.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 14.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,527 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie steigt: Lufthansa plant wohl noch 2022 ITA-Einstieg - Lufthansa will China-Flugplan verdichten

Lufthansa-Aktie: Lufthansa beharrt auf Plänen zu langfristigen Boni

Lufthansa-Aktie profitiert: Italien gibt grünes Licht für ITA-Verkauf - Lufthansa gilt als Favorit

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Robert Sarosiek / Shutterstock.com