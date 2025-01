Lufthansa Aktie News: Lufthansa verbilligt sich am Vormittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lufthansa. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 6,33 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Lufthansa-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 6,33 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,32 EUR nach. Bei 6,33 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 219.585 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2024 bei 8,04 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 26,86 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 17,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,242 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 25.10.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,92 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 1,00 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,51 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 26.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,873 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus

MDAX aktuell: MDAX bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus

Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen mittags zu