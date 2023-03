Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Mittag an Boden

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 11:48 Uhr 1,6 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 9,59 EUR. Bei 9,53 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 441.902 Lufthansa-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,16 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 14,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2022 bei 5,31 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 80,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 10,12 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 27.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von -0,15 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 93,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.068,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.207,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 03.05.2023 erwartet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 25.04.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 1,08 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Fraport-Aktie gibt ab: Wieder Betrieb am Frankfurter Flughafen

Lufthansa-Aktie dennoch höher: Lufthansa hatte am Sonntag mit großen technischen Problemen zu kämpfen

Fraport-Aktie gibt nach: Fraport stellt Wartezeiten bei Osterreisewelle in Aussicht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images