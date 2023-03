Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Mittwochnachmittag

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 9,59 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 9,61 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,53 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 815.736 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 11,16 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 14,04 Prozent zulegen. Am 01.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,31 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 80,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,12 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 27.10.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.068,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.207,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 03.05.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 25.04.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2023 1,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Fraport-Aktie gibt ab: Wieder Betrieb am Frankfurter Flughafen

Lufthansa-Aktie dennoch höher: Lufthansa hatte am Sonntag mit großen technischen Problemen zu kämpfen

Fraport-Aktie gibt nach: Fraport stellt Wartezeiten bei Osterreisewelle in Aussicht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Robert Sarosiek / Shutterstock.com